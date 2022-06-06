تغنت رابطة دوري المحترفين، بالحضور الكبير لجماهير نادي الاتحاد خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ حضر أكثر من 150 ألف مشجع في 3 مباريات فقط (الهلال، والحزم، والطائي). جاء ذلك خلال تغريدة في الموقع الرسمي للرابطة في «تويتر»، إذ تصدر جمهور «العميد» المراكز الثلاثة الأولى بعد أن حققت مباراة الاتحاد والهلال في الجولة الـ27 التي كسبها الهلال بنتيجة 3-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، أعلى حضور جماهيري في الدوري بأكثر من 58 ألف متفرج. وجاءت مواجهة الاتحاد والحزم على الملعب نفسه في المركز الثاني بأكثر من 52 ألف متفرج، فيما جاءت مباراة الاتحاد والطائي في المركز الثالث بأكثر من 42 ألف متفرج.