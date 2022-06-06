أشعل النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد السعودي لكرة القدم لبطولة كأس السوبر السعودي، التنافس بين النصر والشباب للحصول على المركز الثالث في ترتيب الدوري، ليتنسى لصاحبه المشاركة في البطولة في شكلها الجديد، اعتبارا من الموسم المقبل، إذ قرر اتحاد القدم تغيير شكل البطولة لتقام من 3 مباريات بدلا من مباراة واحدة، حيث يشارك فيها بطل الدوري ووصيفه وبطل الكأس ووصيفه، على أن تقام المباريات وفق الآلية التالية:نصف النهائي 1: بطل الدوري يواجه وصيف الكأس.نصف النهائي 2: بطل الكأس يواجه وصيف الدوري.وأوضح الاتحاد السعودي أنه في حال تكرار فريق واحد على الأقل من الفرق الـ4 فإنه سيتم اللجوء إلى ترتيب الفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مع إجراء قرعة مفتوحة لتحديد أطراف مباراتي نصف النهائي.يذكر أن الفيحاء والهلال ضمنا المشاركة في كأس السوبر بصفتهما بطل كأس الملك والوصيف، فيما انحصر التنافس على لقب الدوري بين الاتحاد والهلال مع بقاء جولتين فقط على ختام الدوري، ما يعني أن صاحب المركز الثالث في الدوري هذا الموسم سيشارك رسميا في النسخة المقبلة من كأس السوبر.