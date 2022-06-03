أنهى الفريق السعودي لركوب الأمواج استعداداته لخوض أولى مشاركاته الدولية ضمن بطولات الجولة العالمية للتجديف وقوفاً SUP، التي تنطلق أولى منافساتها في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية يومي 4 و5 من الشهر الجاري، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الباحثين عن الفوز بالبطولة التي تقدم مجموع جوائز تتجاوز قيمتها مليوني دولار أمريكي.وشهدت استعدادات الفريق السعودي إقامة معسكر تدريبي في البحرين انطلق في الـ 25 من شهر مايو واستمر حتى نهايته، استفاد خلاله اللاعبون من توجيهات المدرب الوطني محمد الشبل، وذلك عبر تدريبهم على ألواح تزلج مخصصة للمنافسات لمنحهم سرعة أعلى، وهدفت تلك التدريبات بشكل أساسي إلى محاكاة شكل المنافسات التي ينتظر اللاعبون خوضها.وتحظى مشاركة الفريق السعودي الذي يضم اللاعب حسن عجاج واللاعبة شيخة خياط في المنافسات المقامة في كوريا بأهمية بالغة، إذ إنها تعد أول مشاركة رسمية للاعبين سعوديين في منافسات دولية، كما أنها تأتي بعد مضي أقل من عام على تأسيس الاتحاد السعودي لركوب الأمواج كخطوة أولى في رحلته نحو بناء فريق سعودي حاضر في المشهد الدولي، وقادر على تمثيل المملكة في أكبر المنافسات.وحرص الاتحاد السعودي لركوب الأمواج على إشراك الفريق في برنامج تدريبي خاص، رغبة في منح لاعبي الفريق فرصة الظهور بالشكل المطلوب في المنافسات الدولية، والاعتياد على رتمها، وهو ما أكده المدرب محمد الشبل قائلاً: «سعداء جداً بمعسكر تجهيز حسن وشيخة لخوض المنافسات، ولله الحمد راضون اليوم عن مستوى استعدادهما البدني»، مضيفاً: «إن هذا المعسكر يعتبر الأول من نوعه بالنسبة لفريقنا، لذلك شكل أهمية كبرى في التوقيت الحالي وقبل بداية المنافسات».وبهذه المناسبة، أبدت الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي لركوب الأمواج الأستاذة نوف الناصر سعادتها بجاهزية اللاعبين لخوض أول منافسة دولية قائلة: «نحن بلا شك سعداء بهذه الخطوة، فالمشاركة الدولية الأولى للاعبينا تأتي في مرحلة مبكرة جداً من عمر الاتحاد، ولله الحمد بدأنا نحقق بعض أهدافنا، إذ نجحنا خلال الأشهر الأربعة الأولى من رحلة انطلاق الاتحاد في الحصول على اعتماد الاتحاد الدولي خلال وقت قياسي، واليوم يخوض فريقنا أولى مشاركاته الدولية».وعن المعسكر وجاهزية اللاعبين للمنافسات قالت الناصر: «لاعبونا يعملون على بناء مسيرتهم الرياضية، ونحن ندرك صعوبة مثل هذا النوع من المنافسات، ولذلك فنحن فخورون جداً بشيخة وحسن وبمدربنا الوطني محمد الشبل، وكلنا ثقة في قدراتهم، وسنواصل العمل معهم ودعمهم لتحقيق الأهداف والفوز بالبطولات».وتعد الجولة العالمية للتجديف وقوفاً SUP أعلى جولات هذه الرياضة ‏ قيمة وأكثرها كسباً للتفاعل، وتهدف مشاركة الفريق السعودي فيها إلى تجهيز اللاعبين تمهيداً لمشاركتهم في منافسات بطولة العالم التي ينتظر إقامتها في بورتاريكو بالولايات المتحدة في الـ 28 من أكتوبر المقبل.