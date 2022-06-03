تعاقد الاتحاد السعودي لكرة السلة مع المدرب المصري محمد منير الكرداني، لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة لمدة 3 أشهر، يقود خلالها «الأخضر» في تصفيات كأس العالم خلال شهري يوليو وأغسطس وأيضاً نهائيات كأس آسيا التي ستقام بجاكرتا عاصمة جمهورية إندونيسيا.من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي أن التعاقد مع المدرب محمد الكرداني جاء بعد المفاضلة بينه وعدد من المدربين؛ لتواجده مدرباً في الدوري السعودي للموسم الماضي، ودرايته التامة بإمكانات اللاعبين.يذكر أن المدرب محمد الكرداني، سبق أن درب نادي الاتحاد بالموسم الماضي، ومن قبله نادي الجزيرة المصري الذي حقق معه عدداً من البطولات، منها بطولة الدوري المصري، والكأس، والسوبر، كما درب منتخب مصر تحت 18 عاماً وحقق معه المركز الثالث ببطولة القارة الأفريقية.