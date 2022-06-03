علي الشعيلان، شعلة متقدة من النشاط في مجال الرياضة المدرسية وهو يقود الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية. أداؤه يتسم بحماسة واضحة لتحقيق إنجازات كبرى لهذا الاتحاد ترتقي بالرياضة المدرسية للبنين والبنات، وتحقق للمملكة مكانة رائدة على المستويات الإقليمية والدولية. «عكاظ» التقته في حوار حول الاتحاد والكثير من المعلومات حول برامجه وإنجازاته وتطلعاته.. وهذا ما خرجنا به منه:• في البدء، حدثنا عن رؤيتكم للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية؟•• هو من أهم الاتحادات الرياضية، بل هو أساس الرياضة في كل بلد يطمح للتفوق الرياضي، وذلك بسبب وجود الشريحة الأكبر لممارسي الرياضة للبنين والبنات ولمختلف الألعاب الرياضية، وكذلك من الممكن اكتشاف المواهب الرياضية من خلال الرياضة المدرسية من وقت مبكر، وفي هذا اختصار للوقت والجهد.• هل توجد برامج عملية حالياً تهدف إلى تقوية اللاعبين واللاعبات وجلب أفضل المواهب إليها؟•• هناك دوري المدارس لكرة القدم والألعاب المختلفة للبنين والبنات، كما أن هناك تعاونا كبيرا مع أكاديمية مهد الرياضية من خلال برنامج تكوين لاكتشاف المواهب الرياضية، بالإضافة إلى العمل على توقيع مذكرات تفاهم مع الاتحادات الرياضية للرفع من مستوى الرياضيين في الألعاب المختلفة بالمدارس للبنين والبنات.• ما نظرتكم تجاه دعم الطلاب من ذوي الإعاقة ودمجهم داخل الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية؟•• هناك برامج معدة لهم سيتم عرضها على مجلس إدارة الاتحاد القادم لأخذ الموافقة عليها وسيتم تنفيذها في حينه.مستعدون لاحتضان الكفاءات• لماذا لا يحتضن الاتحاد الكفاءات الإدارية المتميزة بوزارة التعليم، ويدعم صقلها وتطويرها وضمها إليه؟•• الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية لديه الاستعداد لاحتضان الكفاءات الإدارية المتميزة بوزارة التعليم وهناك آلية موضوعة لاختيار هذه الكفاءات، ونظام الاستقطاب للاتحاد يتم وفق اللائحة التنظيمية له.• ماذا قدم الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية خلال الفترة الماضية؟•• قدم الاتحاد على سبيل الإجمال لا الحصر:- أهم المشاريع وهي التعاون مع وزارة الرياضة من خلال دوري المدارس لكرة القدم والألعاب المختلفة للبنين والبنات.- التعاون مع أكاديمية مهد الرياضية لتدريب المعلمين والمعلمات لاكتشاف المواهب في كرة القدم والألعاب المختلفة.- توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للجولف لتدريب المعلمين والمعلمات وذلك لنشر اللعبة في مدارس المملكة خلال المرحلة القادمة.- العمل على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة، مع العلم أن المسودة الأولية جاهزة وفي انتظار التوقيع، حيث سيتم الإعلان عنها في حينه.• حدثنا عن الإستراتيجية التي وضعتموها للارتقاء برياضة المدارس؟الرؤية: الريادة في منظومة الرياضة المدرسية عالمياً.الرسالة: توفير بيئة مدرسية محفزة على ممارسة الأنشطة الرياضية للوصول إلى المستويات العالمية.أما أهداف الاتحاد فتتضمن:نشر الثقافة الرياضية وممارسة الأنشطة الرياضية لدى طلاب وطالبات التعليم العام والأهلي والأجنبي بمن فيهم ذوو الإعاقة،والمساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه ممارسة مختلف الأنشطة والألعاب الرياضية،والعمل على النهوض بالرياضة المدرسية بكافة جوانبها،والعمل على إعداد أجيال من المتميزين والموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية.كذلك تشجيع ودعم إجراء البحوث والدراسات والتأليف والترجمة والنشر في مجال التربية البدنية والرياضة المدرسية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة،و تحقيق بطولات رياضية وميداليات أولمبية خلال تمثيل وزارة التعليم في المشاركات واللقاءات الرياضية الإقليمية والدولية المدرسية،إضافة لتطوير البرامج الرياضية المدرسية المختلفة بما يتناسب مع القضايا الرياضية المعاصرة.اما عن الإستراتيجية فنتجه إلى: توسيع قاعدة الممارسين للرياضة المدرسية لكلا الجنسين، وتأهيل الكوادر البشرية، توفير بنية تحتية محفزة،تنويع مصادر التمويل الذاتي.• كيف ترى التعاون وتبادل الخبرات بين وزارة الرياضة ووزارة التعليم ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية؟•• من أهم الشراكات بين الوزارتين، لا سيما في دوري المدارس، الذي يشارك فيه آلاف الطلاب والطالبات في ألعاب مختلفة، وسيكون هناك اتفاقيات وشراكات أخرى تصب في مصلحة الرياضة المدرسية.• لنتحدث عن دوري المدارس للبنات، كيف كانت أولى خطوات تأسيس الدوري؟•• بعد نجاح دوري المدارس لكرة القدم للبنين، والتطور الرياضي الذي تعيشه دولتنا، جاءت فكرة دوري المدارس لكرة القدم والألعاب المختلفة للفتيات بعد طرحه في اجتماع اللجنة العليا لدوري المدارس، وتمت الموافقة عليه من قبل المقام السامي الكريم.• حدثنا عن تفعيل لجان الحكام والمدربين والمدربات للارتقاء بمستواهم، وهل أقيمت دورات لهم من الاتحاد قبل بداية الدوري العام القادم؟•• تم التنسيق بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لتوفير مدربين يقومون بإلقاء المحاضرات التحكيمية للمعلمين والمعلمات وبعد ذلك يقوم المتدربون بتحكيم البطولة، وبالنسبة للألعاب المختلفة سيتم التعامل معها بنفس الطريقة مع الاتحادات المعنية.• ما أبرز المكتسبات التي يسعى مجلس الإدارة لتحقيقها مستقبلاً، وبخاصة وأنت ترأس الاتحاد؟•• المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التدريب المستمر للكوادر الرياضية المدرسية للوصول بالمجتمع الرياضي المدرسي لبرنامج جودة الحياة، وتحقيق مجتمع راقٍ ورياضي يطمح لتحقيق المجد الرياضي لهذا الوطن المعطاء.• حدثنا عن البطولات التي يقيمها الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية في المدارس؟•• بعد تحقيق النجاحات المبهرة في دوري المدارس لكرة القدم فإن الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية يعمل على أن تكون جميع البطولات القادمة بنفس مستوى دوري المدارس أو أفضل، لذلك يجري العمل في الاتحاد على قدم وساق لتحقيق ذلك.• كم عدد الرياضات التي تم إضافتها حتى الآن، وكم رياضة طبقت منها بشكل فعلي سواء للبنات أو الأولاد؟•• الألعاب التي تمت إضافتها: كرة القدم للبنات، كرة اليد للبنين والبنات، كرة طاولة للبنين والبنات، الجودو للبنين والبنات، تايكوندو للبنين والبنات، جوجيتسو للبنين والبنات، وكرة سلة للبنين والبنات.• حدثنا عن مشاركتكم في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم الدولي 2022؟•• تمت مشاركة الاتحاد بالجناح الخاص بدوري المدارس لكرة القدم والألعاب المختلفة، وتم من خلاله التعريف بالاتحاد وإستراتيجيته وأهدافه وتوجهاته خلال المرحلة القادمة، وكانت مشاركة مهمة أعطت الكثير من التعريف بمهام الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية لكل من زار هذا المعرض.