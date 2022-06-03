من كان يتوقع أن يفقد الاتحاد صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي تربع على عرشها منذ الجولة الرابعة حتى اقترب الزعيم منه رويداً رويداً، مستغلاً تعثر العميد خلال المواجهات الأخيرة. فبعد أن كان الاتحاد يتصدر الدوري بفارق 11 نقطة عن منافسه الهلال شاءت الأقدار أن يتعثر النمور في أكثر من مباراة، وعلى النقيض من ذلك توالت الانتصارات الهلالية، وكانت مباراة الكلاسيكو بينهما هي التي تحدد استمرار الأزرق في الاستمرار في المنافسة أو ابتعاد العميد بالفارق النقطي، لكن كتيبة «دياز» لم تسمح لنمور «كوزمين كونترا» بالعبور إلى التحليق بالصدارة وحيداً، إذ ترقب جميع الرياضيين كلاسيكو السعودية كونه مفترق الطرق لتحديد هوية البطل، فحل الهلال «الوصيف» ضيفاً على المتصدر «الاتحاد» يوم الإثنين في اللقاء الذي أقيم على ملعب «الجوهرة» بجدة ضمن الجولة السابعة من الدوري، ليحقق الهلال انتصاراً ويخطف العلامة الكاملة ويصبح الفارق 3 نقاط. وضمن الجولة الـ28 حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ خسر العميد من الطائي بهدف دون مقابل، في المقابل انتصر الزعيم على أبها بهدفين مقابل لا شيء ليتساوى الفريقان في العدد النقطي بـ61 نقطة، يدخل الفريقان مرحلة جديدة في تحديد هوية البطل في آخر جولتين من الدوري، ففي حال فاز أو خسر أو تعادل الفريقان في الجولتين القادمتين فإن الهلال سيكون بطلاً لدوري وذلك بفارق المواجهات التي انتصر فيها «الزعيم» ذهاباً وإياباً، وفي حال خسر الفريقان مباراة واحدة وفازا في مباراة فإن الهلال بطلاً للدوري.أما في حال فاز «العميد» في الجولتين القادمتين وتعادل أو خسر الهلال في مباراة فإن الاتحاد سيكون بطل المسابقة، يذكر أن الهلال سيواجه الفتح في الجولة القادمة خارج أرضه، في حين يواجه فريق الاتحاد فريق الاتفاق في الدمام.رفض رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، من جانبه، الاستسلام، وأنه على ثقة كاملة بأن فريقه سيتوج باللقب في نهاية الدوري، جاء ذلك عبر تغريدة في حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها: «جمهورنا الغالي أعلم مدى غضبكم وحسرتكم لأني أول من يتجرعها ولكني أؤكد لكم أننا لن نستسلم سنقاتل حتى الثانية الأخيرة»، وأضاف: «هذه كرة القدم لا تعرف المستحيل، وبإذن الله نحتفل معكم بتحقيق لقب الدوري في الجوهرة على أرضنا وبين جماهيرنا»، مجدداً تقته في اللاعبين والجهاز الفني والإداري.ولقيت هذه التغريدة ردود أفعال واسعة وصلت لـ10 آلاف بين مؤيد ومعارض على الوضع الذي وصل إليه الفريق، إلا أن البعض أشاد بعمل الإدارة وعاتب البعض الآخر اللاعبين.وفي المقابل وجه رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، رسالة مذكراً فيها اللاعبين بإن أمام الفريق مباراتين قبل صناعة مجد جديد سيخلد في تاريخ النادي، وقال في التغريدة التي بثها عبر موقعه الرسمي في «تويتر»: «أحيي أعضاء فريق الهلال الأول على جهدهم العظيم واستعادتهم لمكانتهم الطبيعية في مقدمة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رغم كافة الظروف والتحديات»، وأضاف: «تبقت أمام الهلال مباراتان نهائيتان؛ تتطلب منّا العمل قبل أن تكون الفرحة بتحقيق البطولة.. هذه رسالتي لإخواني اللاعبين.. وكذلك إلى جماهيرنا التي نعوّل على دعمها بشكل أكبر لتحفيز أبطالنا نحو الذهب بإذن الله».