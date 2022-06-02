أكد رئيس نادي المحمل عبدالرحمن السويلم أنه وأعضاء مجلس إدارته يسعون للرقي بألعاب النادي لخدمة أبناء وشباب محافظة ثادق والوصول بهم لمنصات التتويج، مشيداً بجهود عرّاب الرؤية وقائد التجديد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتطوير رياضتنا في كافة مجالاتها وفي جميع أنحاء المملكة بشكل عام ومحافظة ثادق على وجه الخصوص، ونتج عنها تحقيق ميداليات عالمية واستضافة الكثير من الفعاليات العالمية، لافتاً إلى أن ما تحقق من نجاحات يعود لدعم رجال أعمال وأهالي المحافظة، وقال: «مازالنا في بداية المشوار أنا ومجلس إدارتي الذين أشيد بدورهم وإخلاصهم في العمل ونتج عن ذلك تحقيق بطولة مكتب المجمعة لكرة القدم للفريق الأول وخاض على إثرها تصفيات الصعود، كما توج أبطالنا بالعديد من الميداليات في الألعاب المختلفة ومازال لدينا الكثير»، كاشفاً أن هناك عملاً كبيراً لتطوير منشأة النادي، مقدماً شكره لوزير الرياضة على دعمه ومتابعته المستمرة لأبناء المنطقة.