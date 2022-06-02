نجح مدرب التعاون الكابتن محمد العبدلي في قيادة فريقه لتحقيق انتصارين منذ إسناد مهمة تدريب «سكري القصيم» له، وكان الفوز الأول على الباطن في بريدة، والثاني أمام الفيحاء في المجمعة وانتهت نتيجة اللقاءين بهدف مقابل لا شيء للفريق التعاوني الذي يحتل حالياً المركز العاشر برصيد 32 نقطة، ويسعى للابتعاد عن الهبوط لدوري الدرجة الأولى.وكانت إدارة التعاون أعلنت برنامج الفريق الكروي حتى نهاية الموسم الحالي، إذ تم منح اللاعبين راحة 7 أيام على أن يعودوا لتدريبات يوم (الإثنين) القادم، ومن ثم خوض لقاء ودي أمام فريق الفيصلي يوم (السبت) الـ11 من شهر يونيو الجاري على ملعب نادي الزلفي، ويأتي اللقاء الودي الوحيد استعداداً لمباراتي الجولتين الأخيرتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اللتين ستكونان أمام الشباب يوم (السبت) 18 من الشهر ذاته على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، وأمام فريق أبها يوم (الخميس) 23 من الشهر نفسه على ملعب المحالة في أبها.