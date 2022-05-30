تخطى فريق الفتح مضيفه ضمك بثلاثية دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، كما حقق فريق التعاون فوزاً مهماً على مضيفه الفيحاء بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.في المحالة، قاد المهاجم فراس البريكان فريقه الفتح لتحقيق فوز مهم على فريق ضمك بإحرازه لهاتريك (د: 12، 15، ومن ركلة جزاء 80)، ليحقق الفتح ثلاث نقاط مهمة جعلته في مناطق الأمان، إذ حقق فوزه التاسع ووصل للنقطة 35 وفي المركز السادس، فيما تلقى ضمك الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 43 وفي المركز الخامس.وفي المجمعة، تنفس فريق التعاون الصعداء بعد فوزه الصعب على مضيفه الفيحاء بهدف دون مقابل جاء عن طريق مهاجمه ليندر تاوامبا (د: 19)، ليحقق التعاون فوزه السابع ويصل للنقطة 32 ليقفز للمركز التاسع، فيما تلقى الفيحاء الخسارة العاشرة وتجمد رصيده عند 34 نقطة وفي المركز الثامن.