تربع فريق الهلال على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن تفوّق على ضيفه فريق أبها بهدفين دون مقابل، فيما انتصر فريق الطائي على ضيفه الاتحاد بهدف دون مقابل في ختام لقاءات الجولة 28 لدوري المحترفين.على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، واصل فريق الهلال انتصاراته وهزم ضيفه أبها بهدفين مقابل لا شيء عن طريق: علي البليهي (د: 55)، وأوديون إيغالو (د: 80)، ليحقق الهلال فوزه الـ 18 ليصل للنقطة 61 ويحتل صدارة الدوري، فيما تلقى أبها الخسارة الـ 12 ليتجمد رصيده عند 34 نقطة وفي المركز التاسع.وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، حقق فريق الطائي انتصاراً مهماً على ضيفه الاتحاد بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب أمير سعيود (د: 51)، ليحقق الطائي فوزه العاشر ويصل للنقطة الـ 34 ليقفز للمركز الثامن، فيما تلقى الاتحاد الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 61 نقطة ويتراجع للمركز الثاني.