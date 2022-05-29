أكد الكابتن عبدالرحمن العصفور لاعب الشباب سابقاً صعوبة وشراسة المنافسة بين الاتحاد والهلال على لقب الدوري، قبل أن يواجه الفريقان الطائي وأبها مساء اليوم (الأحد) ضمن الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وقال العصفور «من الصعب أن نتوقع من هو بطل الدوري، ولكن أعتقد أن ملامح البطل ستتضح بشكل كبير بعد مباريات الليلة في حال خسارة الهلال أو الاتحاد لأي نقطة خصوصاً أن الفريقين يقابلان فرقاً تصارع على الهبوط ومن المتوقع أن يواجها الكثير من الصعوبات في المواجهات المتبقية، وتبدو مواجهات الاتحاد أكثر صعوبه لأنه سيلعب مباراتين خارج أرضه، وفي اعتقادي أن الاتحاد سيتعثر في واحدة من مبارياته».ويحل المتصدر الاتحاد ضيفاً على الطائي الذي يحاول الهرب من شبح الهبوط، فيما يسعى الاتحاد إلى الابتعاد بالصدارة والهروب من ملاحقه صاحب المركز الثاني الهلال الذي يلاقي اليوم فريق أبها الذي يسكن مراكز الدفء.