تنطلق مساء اليوم (الجمعة) لقاءات الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة لقاءين مهمين للمهددين بالهبوط، الباطن والرائد، إذ يلتقي الباطن (المركز 15) بمضيفه الحزم (المركز 16) عند الساعة 7:25، فيما يلتقي الرائد (المركز 12) بضيفه الشباب (رابع الدوري) عند تمام الساعة التاسعة مساءً.

السماوي «ناوي» على حزم الصمود

على ملعب نادي الحزم بالرس، يدخل فريق الباطن لقاءه أمام مضيفه الحزم بحثاً عن النقاط الثلاث ولا غير للمحافظة على آماله بالبقاء في دوري المحترفين، إذ يحتل «السماوي» المركز الخامس عشر (ما قبل الأخير) برصيد 26 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط، وتمكن الباطن من الفوز في 6 لقاءات، وتعادل في 8 لقاءات، وخسر 13 لقاء، وله من الأهداف 26 وعليه 38 هدفاً، أما فريق احزم فيدخل اللقاء بعد أن هبط رسمياً لمصاف أندية الدرجة الأولى، إذ يحتل المركز السادس عشر والأخير برصيد 18 نقطة، حصدها من 4 انتصارات و5 تعادلات و18 خسارة، وله من الأهداف 29 وعليه 40 هدفاً، ويطمح أبناء الرس في تحقيق الفوز قبل مغادرة دوري المحترفين.

«رائد التحدي» في مواجهة «الليث الأبيض»

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يخوض صاحب الأرض والجمهور فريق الرائد لقاء صعبا ومهما أمام ضيفه الشباب، ويسعى «رائد التحدي» لتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن شبح الهبوط بعد أن تراجع للمركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة، حصدها من 8 انتصارات و6 تعادلات و13 خسارة، وله من الأهداف 31 وعليه 42 هدفاً، أما فريق الشباب فيدخل اللقاء طمعاً في حصد النقاط الثلاث ومواصلة منافسته على المقعد الآسيوي، إذ يحتل «الليث الأبيض» المركز الرابع برصيد 50 نقطة، حصدها من 14 انتصارا و8 تعادلات و5 خسائر، وله من الأهداف 49 وعليه 35 هدفاً.