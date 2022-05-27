أسماء فيصل الشعبان، ظهرت كأحد الأسماء اللامعة في مجال التحكيم بلعبة السهام. استضفناها في «عكاظ» لنستعرض جوانب من تجربتها في المجال وانطباعاتها وطموحاتها للمستقبل. وخرجنا معها بالمحتوى التالي:• نرحب بك في صحيفة «عكاظ»، ونود أن تحدثينا في البداية عن مشوارك مع التحكيم؟•• بعد متابعتي للاعبات وانتهاء أول بطولة للسيدات في رياضة رمي السهام شدني التحكيم وتقدمت للحصول على دورة فيه من معهد إعداد القادة، ومن ثم تم اعتمادي كحكم من وزارة الرياضة.• ومتى حصلت على هذا الاعتماد؟•• عام 2019.• ماذا كانت تعني لك رخصة التحكيم؟•• الكثير، كوني وزميلاتي بتنا أول محكمات سعوديات في رياضة رمي السهام.• أفضل بطولة قدتِها وماذا أضافت لك؟•• كل بطولة تضيف للحكم معلومات جديدة، فالتجربة العملية تطور الحكم وتزيد من مهاراته.لا مجال للأخطاء• ما شعورك عندما تكتشفين بأنك أخطأت في حق أي فريق بعد البطولة؟•• لا مجال للخطأ، يجب على الحكم أن يكون منصفا في حق اللاعبين وعند الاحتياج لمعلومة يتم الرجوع إلى حكم عام البطولة قبل اتخاذ القرار، إضافة إلى أن رمي السهام رياضة فردية وهذا يحد من الأخطاء.• تعرفين بأن الحكم عرضة للسب والشتم من الجمهور ومن اللاعبات وأحيانا من الإداريين.. كيف اندمجت مع هذا المجال؟•• بحمد الله لم أواجه حتى الآن موقفا مماثلا، بالعكس أجد الدعم من الجمهور ومن اللاعبات دائما.• يعني أصبح التحكيم لك هواية؟•• نعم.• أكيد بأن لك أهدافا سامية من خلال وجودك كحكمة لرياضة السهام؟•• بالطبع، فأنا أطمح لتمثيل بلدي الحبيب في محافل دولية بإذن الله بعد الوصول إلى الدرجة الدولية ودعم هذه الرياضة النبيلة.• من وجهة نظرك ما الدور التربوي الذي تستطيع الحَكَمة أن تقوم به مع الجماهير الرياضية وعشاق لعبة السهام؟•• تطبيق مبدأ العدل مع الجميع.• هل واجهتك صعوبات وتحديات في التحكيم؟•• في البدايات وفي أول بطولة كحكم مستجد واجهتنا تحديات ولكن بحمد الله نتعلم دائما، وبإذن الله ثم بدعم وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسهام سنصل إلى أعلى درجات التحكيم.• موقف جميل لا تنسينه؟•• عند اختلاف اللاعبات عن قيمة السهم يتم استدعاء الحكم للنظر بموقع السهم. الجميل أنه في أول بطولة قالت لي اللاعبات «نوعدك ما نزعل» وقمن بتشجيعي للنطق بالحكم فنطقت به بكل جدية. جميل أن تجد الدعم والمساندة من الجميع.• رسالتك للإعلام الرياضي السعودي•• أتمنى أن يشمل الاهتمام جميع الرياضات وليس فقط كرة القدم، حيث يوجد لدينا حكام ومدربون ولاعبون من كلا الجنسين مميزون ويحتاجون دعمكم.• برأيك هل الحَكَمة السعودية تتمتع بصلاحيات وثقة في النفس في هذا الوقت؟•• أكيد، فقد أثبتت جدارتها خلال الفترة الماضية بتحكيم بطولات محلية عديدة وبإذن الله السنوات القادمة نثبت جدارتنا عالميا.التحكيم الدولي والطموح• هل سبق أن قمتِ بتحكيم بطولات خارجية دولية؟ وما طموحك؟•• لم يسبق قيامي بتحكيم بطولات خارجية، ولكني أطمح أن أصبح حكما دوليا معتمدا برياضة السهام وتمثيل وطني بالمحافل الدولية، كما أطمح أن أكون محاضرة بدورات التحكيم، وأساعد بإعداد حكام على مستوى عالٍ في التحكيم.• حدثينا عن إنجازاتك؟•• شاركت في تحكيم عدة بطولات محلية وكنت «حكم عام» بطولة المملكة الأولى للسيدات لعام 2020 م والقادم أجمل.• رسالة توجهينها للاعبات السعوديات اللاتي يردن دخول مجال التحكيم؟•• أقول لهن إن مجال التحكيم واسع وممتع وينمي مهارات كثيرة وأتمنى أن يصبح عدد الحكمات السعوديات أكثر بالفترة القادمة.• كلمة تختمين بها؟•• أود أن أشكر وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسهام على الدعم المقدم من قبلهم، كما أخص بالشكر زوجي على دعمه الدائم والمستمر.