ينتظر فريق الأهلي كلاسيكو مصيريا أمام نظيره النصر وذلك مساء يوم (السبت) عند تمام الساعة 7:20م على استاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن لقاءات الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء محتلاً مركزاً لا يليق بأحد أعمدة الكرة السعودية، إذ يحتل الراقي المركز العاشر برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن مقاعد الهبوط، ولم يذق الفريق طعم الفوز في آخر خمس جولات إلا مرة واحدة فقط وحصد 5 نقاط من أصل 15 نقطة ليصبح مهدداً حقيقياً بالهبوط، لا سيما أنه سيخوض ثلاث مواجهات قوية؛ أولها مساء الليلة أمام فريق النصر الطامح للمنافسة على صدارة الدوري. ورغم التغييرات التي أجرتها الإدارة الأهلاوية برئاسة ماجد النفيعي بالتعاقد مع المدرب روبرت سيبولدي وجلب عدد من اللاعبين الأجانب والمحليين، إلا أن الفريق عجز عن الخروج من مراكز القاع، إذ انتصر في 6 لقاءات وتعادل في 12 لقاء وخسر في 9 لقاءات.وبات على الفريق الأهلاوي تحقيق الفوز في المواجهات الثلاث المنتظرة للخروج من مأزق الهبوط، إذ يحل ضيفاً على النصر ومن ثم يستضيف الرائد الذي يصارع من أجل البقاء أيضاً ومن ثم يختتم لقاءاته بمواجهة الشباب الطامع في المقعد الآسيوي على أقل تقدير.