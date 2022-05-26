أعلن المدير الفني للمنتخب ‏السعودي لكرة القدم «إيرفي رينارد» قائمة ‏المنتخب المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة اليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 مايو وحتى 9 يونيو، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيخوض ‏المنتخب خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في 5 يونيو، والثانية أمام منتخب فنزويلا في 9 يونيو، وستلعب كلتا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

واستدعى المدير الفني إيرفي رينارد 26 لاعباً للالتحاق بالمعسكر، وهم: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، أمين البخاري، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك، سلطان الغنام، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

وسيغادر المنتخب مساء الثلاثاء القادم إلى مدينة اليكانتي الإسبانية، بعد أن يجتمع لاعبو الأخضر في العاصمة «الرياض».

يذكر أن المنتخب يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022، وإلى جانبه منتخب الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.