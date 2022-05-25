يواجه ثمانية لاعبين من النصر والأهلي خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذارات في مباراة «الكلاسيكو»؛ التي ستقام يوم (السبت) القادم على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة (28) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم: علي لاجامي، وسلطان الغنام، ومنصور الشمري، وأنسيلمو، وماشاريبوف، وخالد الغنام، من (النصر)، وأليوسكي، وعلي مجرشي من (الأهلي).وستكون مباراة النصر عقب لقاء «الكلاسيكو» أمام فريق الحزم بالرس، فيما سيستضيف الأهلي نظيره الرائد بجدة، يوم (السبت) 18 يونيو القادم، ضمن الجولة ما قبل الأخيرة في دوري المحترفين.من جانب آخر، يسعى مدرب فريق النصر روسو لتجهيز فريقه فنيا لمواجهة الأهلي من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات وحصد النقاط في الدوري، إذ سيجري مساء اليوم مناورة كروية سيركز من خلالها على تطبيق الأسلوب الفني الذي سينتهجه في مواجهة الكلاسيكو القادم واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء القادم.من جانب آخر، يفتقد فريق الأهلي لخدمات اللاعب فرانك كوم في مبارة الكلاسيكو أمام فريق النصر، وذلك بسبب تراكم الإنذارات، وسيستعيد المدرب سيبولدي اللاعب علي الأسمري في مواجهة الكلاسيكو القادمة، بعد انتهاء عقوبة إيقافه لمباراة واحدة بسبب حصوله على أربعة انذارات، وحرص المدرب الأهلاوي على معالجة السلبيات التي حدثت في لقاء أبها الماضي والعمل على تلافيها في مباراة الكلاسيكو القادمة، والسعي لتحقيق الفوز وحصد النقاط والابتعاد عن شبح الهبوط لدوري الأولى.علي لاجاميسلطان الغناممنصور الشمريأنسيلموماشاريبوفخالد الغنامأليوسكيعلي مجرشي