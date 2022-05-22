خرج الأهلي بتعادل مخيب للآمال أمام ضيفه أبها بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن لقاءات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة أهلاوية مبكرة، وسط استبسال كبير من حارس أبها عبدالعالي محمدي الذي تصدى لتسديدتين من كارلوس ادواردو وأيمن يحيى. ومن خطأ دفاعي فادح من المدافع الأهلاوي محمد خبراني، تمكن قائد أبها سعد بقير من إحراز الهدف الأول لفريقه (د:37). وقبل نهاية الشوط الأول، أدرك الأهلي التعادل بعد تمريرة ذكية من عبدالرحمن غريب، ليترجمها ادواردو في المرمى هدف تعادل للأهلي (د:44).وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه على مرمى أبها، واستطاع الحارس عبدالعالي التصدي لرأسية عمر السومة، وتسديدة ازغان اليوسكي، كما تمكن الحارس الأهلاوي محمد اليامي من التصدي لتسديدة البديل حسن القيد، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.وبهذه النتيجة، يحقق الأهلي التعادل الـ12 ويصل للنقطة 30 في المركز العاشر وبفارق نقطة واحدة فقط عن مقعد الهبوط، فيما حقق أبها التعادل السابع ووصل للنقطة 34 في المركز السادس.