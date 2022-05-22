حقق الطائي فوزاً ثميناً على مضيفه الفتح بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن لقاءات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء بداية قوية للطائي الباحث عن نقاط اللقاء وتمكن من إحراز الهدف الأول عن طريق لاعبه مختار علي (د:24). وفي الشوط الثاني تمكن الفتح من إدراك التعادل عن طريق البديل أيمن الخليف (د:70). وبعد مرور 9 دقائق فقط استطاع الطائي إحراز الهدف الثاني عن طريق دينير (د:79)، لينتهي اللقاء بفوز الطائي بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الطائي فوزه التاسع ويصل للنقطة 31 في المركز التاسع، فيما تلقى الفتح الخسارة الـ11 وتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثامن.