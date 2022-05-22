يواجه ثمانية لاعبين في لقاء الكلاسيكو الذي سيجمع الاتحاد والهلال غداً (الإثنين) على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة (27) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خطر الإيقاف في حال حصولهم على إنذارات في القمة المرتقبة، واللاعبون المهددون بالإيقاف هم: زياد الصحفي، وعمر هوساوي، وحمدان الشمراني، وأندريه فيليبي، وعبدالرزاق حمدالله، ورومارينهو من (الاتحاد)، وعلي البليهي وسعود عبدالحميد من (الهلال)، إذ ستكون مباراة العميد عقب لقاء الزعيم أمام الطائي في حائل، ومواجهة الهلال بعد لقاء الاتحاد أمام أبها بالرياض، يوم الأحد القادم، ضمن الجولة (28) من دوري المحترفين.

وسيختتم مدربا الفريقين كونترا ودياز تحضيراتهما الفنية لمواجهة الكلاسيكو، بإجراء مناورات كروية سيركز من خلالها المدربان على الانضباط الفني وتنفيذ اللاعبين لبعض الجوانب التكتيكية واعتماد العناصر الأساسية التي سيخوض بها كلا المدربين المباراة الحاسمة في الدوري.

ويطمح مدربا العميد والزعيم لتحقيق النقاط الثلاث، إذ ستساهم نقاط المباراة في اقتراب الاتحاد من حسم لقب الدوري، فيما ستعزز نقاط اللقاء في حال فوز الهلال في تقليص الفارق لثلاث نقاط والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، ويحتل العميد «الصدارة» برصيد (61) نقطة، ويليه الزعيم بالمركز الثاني بـ(55) نقطة.

موقف الفريقين:

المركز الأول بـ(61) نقطة

المركز الثاني بـ(55) نقطة