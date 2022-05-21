دك النصر مرمى مضيفه الرائد بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء تفوق النصر، إذ تمكن من إحراز 3 أهداف على مدار الشوطين عن طريق سلطان الغنام (د:8)، وتاليسكا (د:75)، وبيتي مارتينيز (د:89).وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الـ17 ويصل للنقطة 54 في المركز الثالث، فيما تلقى الرائد الخسارة الـ13 ليتجمد رصيده عند 30 نقطة ويتراجع للمركز العاشر، وبات من المهددين بالهبوط لدوري الدرجة الأولى.