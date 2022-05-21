تنفس فريق الاتفاق الصعداء بعد فوزه القوي على ضيفه الحزم بخمسة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاءت أهداف الاتفاق الخمسة عن طريق كل من: روبن كوايسون (د:30)، امين يونس (د:42)، نعيم السليتي (هدفين د:54، 65)، أحمد الغامدي (د:90+5)، فيما جاء هدفا الحزم عن طريق كل من سلطان فقيهي (د:45+3)، واولا جون (من ركلة جزاء د:77).وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه السابع ويقفز للنقطة 30 في المركز التاسع ليبتعد مؤقتاً عن مراكز الخطر، فيما تلقى الحزم الخسارة الـ18 وتجمد رصيده عند 17 نقطة ليهبط رسمياً لمصاف أندية الدرجة الأولى.