هنَّأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز رئيسي ناديي الفيحاء والهلال بمناسبة وصولهما إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتشرف بالسلام على ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.وقال في برقية تلقاها رئيس نادي الفيحاء عبدالله أبانمي: «يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين، والتشرف بالسلام على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أيده الله -، أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز، متمنياً لكم مزيد التوفيق».كما هنَّأ أمير منطقة تبوك رئيس نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل في برقية قال فيها: «نهنئكم بمناسبة وصول فريق كرة القدم للمباراة النهائية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتشرف بالسلام على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أيده الله -، ومشاركتكم شقيقكم نادي الفيحاء المستوى المشرف الذي كانت عليه المباراة، متمنياً لكم مزيد التوفيق في المشاركات القادمة».