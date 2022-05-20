استطاع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الصربي فوك رازوفيتش، كسب الرهان بهزيمة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (الخميس)، بنتيجة 4/2 في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة)، وتتويج الفيحاء بأول كأس غالية في تاريخه على حساب بطل آسيا ، أذ استطاعت «الخبرة» الوقوف في صفه، خصوصاً أنه يملك تفوقا على ابن التانغو مدرب الزعيم الأرجنتيني رامون دياز خلال مسابقات «خروج المغلوب»، الذي سبق أن حقق الأخير بطولة وحيدة، وسبق لرازوفيتش أن تسلم زمام الأمور الفنية لفريق بارتيزان الصربي محققاً معه لقبي كأس صربيا.