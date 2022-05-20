توج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فريق الفيحاء بكأس خادم الحرمين الشريفين والميداليات الذهبية لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على شقيقه فريق الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 3/‏‏ 1، بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) وذلك مساء (الخميس). شهد اللقاء قوة وإثارة وندية من الفريقين، وفرض الهلال شخصيته في الشوط الأول وتمكن نجمه سالم الدوسري من إحراز الهدف الأول لفريقه (د: 45+4)، وفي الشوط الثاني استعاد فريق الفيحاء عافيته وأدرك التعادل عن طريق البديل رامون لوبيز (د: 66)، وأنقذ حارس الهلال عبدالله المعيوف مرمى فريقه من هدف محقق في الوقت القاتل عن طريق البديل أمادو موتاري لولا أن اصطدمت الكرة بقدم المعيوف، واستمر التعادل قائما في الأشواط الإضافية ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.وشهدت ركلات الترجيح تفوق فريق الفيحاء الذي نجح لاعبوه في إحراز ثلاث ركلات عن طريق كل من: رامون لوبيز، علي الزقعان، باناجيوتيس، فيما أضاع من الفيحاء كل من: ريكاردو رايلر، حسين الشويش، أما الهلال فقد أخفق في إحراز أول ثلاث ركلات إذ أضاع كل من: أوديون إيغالو، سلمان الفرج، عبدالله الحمدان، فيما نجح لاعبه الشاب مصعب الجوير في إحراز ركلة جزاء وحيدة لينتصر الفيحاء بثلاثة أهداف لهدف.