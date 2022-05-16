واصل رئيس النادي الأهلي الأسبق أحمد عيد دعمه المعنوي للاعبي الفريق الكروي الأول، من خلال حضوره الفعال ووقوفه إلى جانب الفريق الذي تنتظره 4 مباريات حاسمة أمام فرق (أبها، النصر، الرائد، والشباب) ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وحرص أحمد عيد على توجيه كلمات تحفيزية للاعبي الفريق الأهلاوي وضرورة تكثيف الجهود الفنية والتكاتف مع الجهازين الإداري والفني من أجل تحقيق الانتصارات وحصد النقاط في المباريات المتبقية في الدوري للموسم الحالي، إذ ستكون مواجهة الأهلي (الأحد) القادم أمام فريق أبها على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة (27) في دوري المحترفين، إذ يحتل الفريق الأهلاوي المركز العاشر برصيد 29 نقطة، ويطمح المدرب سيبولدي في تجهيز الفريق لمواجهة أبها القادمة من أجل حصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة (32) والتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق الدوري.