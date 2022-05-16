في الوقت الذي منح مدرب فريق الشباب سوموديكا اللاعبين راحة لثلاثة أيام عقب تحقيق الانتصار على فريق الفيصلي بهدف مقابل لاشيء يوم (الخميس) الماضي ضمن مباريات الجولة (27) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واصل النجم هتان باهبري أداء تمارين خاصة خلال فترة الإجازة التي منحت لهم من قبل الجهاز الفني. وكان باهبري قاد فريقه للفوز على الفيصلي إثر تسجيله الهدف الوحيد في المباراة، وحصد الشباب النقاط الثلاث والوصول للنقطة (50) والاستمرار في المركز الرابع في سلم ترتيب فرق الدوري للموسم الحالي.ويعتبر الهدف الذي سجله في شباك الفيصلي السادس له في الدوري، ويطمح في مواصلة التسجيل وتحقيق الانتصارات مع زملائه وحصد النقاط في الدوري.من جانب آخر، يستأنف الفريق الشبابي تدريباته اليوم (الإثنين) استعداداً لمواجهة الرائد في بريدة يوم (الجمعة) 27 من شهر مايو الجاري، ضمن مباريات الجولة (28) في دوري المحترفين.