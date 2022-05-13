أعلنت وزارة الرياضة اليوم (الجمعة) أنه بناء على التوجيه الكريم؛ تُعلن الوزارة تعليق المنافسات الرياضية اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الإثنين 16 مايو 2022، وذلك نظرًا لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة.



كما أعلنت رابطة الدوري السعودي في وقت سابق اليوم (الجمعة) أنه تقرر تأجيل جميع مباريات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بسبب وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.