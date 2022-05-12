أصدرت وزارة الرياضة بياناً بشأن ما تم تداوله حول تكدس عدد من الجماهير قبل مباراة الاتفاق والهلال في المباراة المؤجلة من الجولة 20 من منافسات دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت يوم (الأربعاء) 11 مايو 2022 على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وأشارت وزارة الرياضة إلى أنه بناء على الإيضاح الوارد من إدارة الملعب وما تضمنه المحضر التنسيقي قبل المباراة الذي نص في أحد بنوده على عدم توزيع تذاكر مجانية في يوم المباراة، وحيث إن نادي الاتفاق قد خالف ذلك بإعلانه توزيع تذاكر مجانية للجماهير في يوم اللقاء، إضافة لعدم توفيره العدد الكافي من المنظمين، فقد تقرر ما يلي:

- حرمان نادي الاتفاق من الدعم الخاص بمبادرة الحضور الجماهيري التابعة لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية لهذه المباراة البالغة مليون ريال.

- توجيه إنذار لإدارة النادي لعدم التزامها بالخطوات التنظيمية المعتمدة.