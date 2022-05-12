تنطلق اليوم (الخميس) التصفيات النهائيات لبطولة المملكة لدرجة الناشئين للصعود للدوري الممتاز للناشئين للكرة الطائرة، التي يستضيفها نادي النصر بمشاركة فرق العمران واليرموك والرائد، والتي تقام بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني للدوري الممتاز.

وستقام اليوم (الخميس) مواجهتان يلتقي في المباراة الأولى اليرموك والرائد عند الساعة 4 عصراً، ويقود اللقاء محمد الحناكي (حكم أول) وإبراهيم الدريبي (حكم ثان) وسلمان العمري (مسجل).

وفي المباراة الثانية يلتقي النصر والعمران على نفس الصالة عند الساعة 6 مساء، يقود اللقاء متعب السعيد (حكم أول) وسعد الدوسري (حكم ثان) وسعد القحطاني (مسجل).