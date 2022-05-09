توّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر فريق الخليج بلقب بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للموسم الرياضي 2021-2022 للمرة السابعة في تاريخه، بعد تغلبه على فريق الصفا بنتيجة (25-24)، في المواجهة الختامية للبطولة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف وسط حضور جماهيري غفير.وبدأت القمة الجماهيرية بالغليان مع بداية مجريات الشوط الأول، الذي جاء بسيطرة من جانب الصفا الذي تقدم في العشر دقائق الأولى بنتيجة (6-1)، واستمر بالتقدم حتى الدقيقة الـ20 (10-6)، وأنهى الشوط متقدماً بنتيجة (13-10)، وفي الدقيقتين الأولى من الشوط الثاني عاد الخليج بالنتيجة سريعاً وتعادل (13-13)، قبل أن يتقدم بعدها بـ30 ثانية لأول مرة في المباراة، وبعدها تبادل الفريقان السجال حتى انطلقت صافرة نهاية المباراة معلنةً فوز الخليج وتحقيقه لقب الكأس للمرة السابعة بعد غيابه 17 عاما عن خزائنه.وشهدت المواجهة حضوراً جماهيرياً كبيراً ملأ جميع مقاعد صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف عن بكرة أبيها، حيث بدأت جماهير الفريقين بالتوافد إلى الصالة منذ وقت باكر، كما كانت جماهير الفريقين متفاعلةً مع أحداث المباراة، في مواجهة جماهيرية تعد الأبرز خلال هذا الموسم الرياضي، إذ أغلقت بوابات الصالة قبل بداية اللقاء بساعة، حيث بلغ عدد الحضور الجماهيري أكثر من 4200 متفرج.الخليج يستعيد أمجادهعاد نادي الخليج إلى حصد البطولات بعد غيابه لسنوات عديدة عن تذوق طعم الذهب، إذ استطاع تحقيق اللقب السادس عشر له على مستوى البطولات المحلية لكرة اليد، والثامن عشر كمجموع إنجازاته في كرة اليد، حيث يعد هذا اللقب هو السابع له في السجل الذهبي لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد، بعد أن حققها في أعوام (1994، 1995، 1998، 1999، 2001، 2004)، إضافة لتحقيقه بطولة دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز 9 مرات سابقة، وتحقيقه البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس مرتين.أكثر من 109 إعلاميينوتواجد أكثر من 109 إعلاميين لتغطية أحداث هذه المواجهة النهائية، شملت صحفيين ومصورين لصحف ومواقع رياضية ومراسلي قنوات رياضية وشملت التغطية استيديو تحليليا مصاحبا لأحداث المواجهة النهائية.آل نمر يهنئ الخليجهنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر فريق الخليج بمناسبة تحقيقه لقب البطولة، كما أشاد بالمستوى الفني الذي ظهرت به المواجهة، وقدّم شكره للاعبين وجمهور الفريقين لتحليهم بالروح الرياضية قبل وبعد اللقاء الحاسم، متمنياً التوفيق لكافة الفرق وتقديم كل ما من شأنه عكس تطور لعبة كرة اليد في المملكة، وعبّر عن سعادته وشكره لجميع الجهات المنظمة التي ساهمت في إظهار المباراة الختامية للكأس بالشكل المطلوب.