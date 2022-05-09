غادرت عصر اليوم الإثنين بعثة المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 20 من شهر مايو الجاري.ويترأس البعثة رئيس الاتحاد الدكتور ناصر الشمري وتضم المدربين منصور الخنفري مدرباً لمنتخب البلياردو وأحمد العنزي مدرباً لمنتخب السنوكر والإداري ماجد العتيبي وتم اختيار 15 لاعبا ولاعبة لهذه المشاركة، واللاعبون لمنتخب البلياردو هم : محمد العتيبي (الشباب)، يوسف الخليوي (الفتح)، حسين المصطفى (مضر)، هشام السهو (القلعة، قاعد العتيبي (الزلفي)، محمد العيد (مضر). وتم اختيار اللاعبين لمنتخب السنوكر وهم: مساعد المسفر (الشباب)، نواف العتيبي (وج)، محمود الذويبي (وج)، محمد برديسي (حبونا)، عبد الله العطياني (الأهلي) فهد المسفر (الشباب)، فيما يمثل المنتخب السعودي للسيدات، رحاب شكري، بتول الحمزة، ميعاد محمد صالح.ويشارك في البطولة 14 منتخبا عربيا وستشتمل على 12 منافسة مختلفة في البلياردو والسنوكر لفئة الفردي والزوجي للرجال والسيدات بواقع 6 منافسات في البلياردو للرجال و4 منافسات في السنوكر لفئة الرجال، ومنافستين في البلياردو لفئة السيدات.