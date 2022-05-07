شهدت مباراة الهلال وضمك ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عودة «المايسترو» عبدالله عطيف بعد غياب طويل دام لأكثر من سنة. وقدم عطيف لمحات فنية منذ نزوله مع بداية الشوط الثاني بديلاً للمصاب كويلار، تؤكد ما يملكه هذا اللاعب من إمكانات فنيةعالية وكان نقطة تحول للفريق الهلالي في منطقة الوسط، ‫حيث صنع هدف التعادل لفريقه الذي سجله البرازيلي بيريرا وأعطى الفريق الهلالي قوة وحماساً للعودة والرجوع إلى المباراة وتحويل خسارته بهدفين إلى فوز بنتيجة 4-2 جعل آماله في المنافسة على الدوري قائمة.