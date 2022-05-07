قلب الهلال تأخره أمام مضيفه ضمك لفوز مثير بـ4 أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن لقاءات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء تقدما مبكرا لضمك عن طريق ايميليو زيلايا من ركلة جزاء (د:3). وأدرك الهلال التعادل عن طريق مصعب الجوير (د:36)، ومن ثم تقدم ضمك مجدداً بواسطة منصور حمزي (د:40). وفي الشوط الثاني انتفض الهلال في ربع الساعة الأخير من عمر المباراة، وأحرز 3 أهداف عن طريق كل من: ماتيوس بيريرا (د:75)، موسى ماريغا (د:80)، وأوديون ايغالو (د:90+2)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بـ4 أهداف لهدفين.وبهذه النتيجة يحقق الزعيم الفوز الـ15 ويصل للنقطة 52 في المركز الثاني، مقلصاً الفارق بينه وبين المتصدر الاتحاد إلى 9 نقاط، فيما تلقى ضمك الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز الخامس.