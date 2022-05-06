تمسك فريق النصر بحظوظه في تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه القوي على جاره الشباب برباعية مقابل هدفين في «ديربي العاصمة» الذي أقيم مساء اليوم (الجمعة) على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، فيما تعادل فريقا أبها وضيفه الفيصلي دون أهداف، وذلك ضمن لقاءات الجولة 26 من دوري المحترفين.

ففي المواجهة الأولى، افتتح النصر التسجيل بهدف من اللاعب عبدالإله العمري عند الدقيقة 18، ثم عزز تقدمه بهدف ثانٍ من علامة الجزاء عند الدقيقة 31 أحرزه المهاجم تاليسكا، ثم جاء الهدف الثالث للنصر بعد 3 دقائق عند الدقيقة 34 وحمل إمضاء اللاعب عبدالمجيد الصليهم، لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني عزز المهاجم تاليسكا تقدم «العالمي» بهدف رابع عند الدقيقة 50، إلا أن الليوث عادوا بصحوة متأخرة، وأحرزوا هدفين، الأول من إمضاء اللاعب تركي العمار عند الدقيقة 55، والآخر عند الدقيقة 80 أحرزه اللاعب كارلوس جونيور.

وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الـ16 ليصل إلى النقطة 51 ويقفز للمركز الثاني مؤقتاً، فيما تلقى الشباب الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز الرابع.

وفي اللقاء الآخر، وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، اكتفى صاحب الأرض والجمهور فريق أبها بالتعادل السلبي مع ضيفه الفيصلي، ليحقق أبها التعادل السادس ويصل إلى النقطة 33 محتلاً المركز السابع، فيما حقق الفيصلي التعادل الـ11 ووصل إلى النقطة 29 في المركز الـ11.