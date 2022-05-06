اقتنص نادي الفتح نقطة ثمينة من نظيره الاتحاد، وأجبره على التعادل معه في مباراة مثيرة شهدت تسجيل 8 أهداف، تقاسمها الفريقان بالتساوي، لينتهي اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم (الجمعة) على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، بتعادلهما بـ4 أهداف لكل منهما، ضمن مواجهات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفتح البادئ بالتسجيل بتسديدة من المحترف بيتروس ماتيوس بعد 9 دقائق فقط، إلا أن الرد الاتحاد لم يتأخر، إذ أحرز مهاجم الاتحاد رومارينهو هدف التعادل عند الدقيقة 17، ليستمر الضغط الاتحادي ويسفر عن هدف ثانٍ عند الدقيقة 20 من إمضاء المحترف البرازيلي إيغور كورنادو.

وعند الدقيقة 42، استغل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله كرة انطلقت من علامة الزاوية ووصلت إليه ليسقطها برأسه محرزا الهدف الثالث للاتحاد ويُسكنها مرمى «النموذجي» الذي لم يستسلم لاعبوه بل واصلوا هجومهم ليقتنص المهاجم فراس البريكان هدفا ثانيا لفريقه قلّص به النتيجة عند الدقيقة 45+3، لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف للاتحاد مقابل هدفين للفتح.

وبعد 15 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني حقق الفتح التعادل عند الدقيقة 60 بعد كرة رأسية من اللاعب سفيان بن دبكة أحرز بها هدف فريقه الثالث في شباك مرمى مارسيلو غروهي، لينتفض الاتحاد مجددا ويحقق مبتغاه بهدف رابع عند الدقيقة 77 من إمضاء مهاجمه رومارينهو، إلا أن الفتح أطفأ فرحة تقدم «العميد» بتعادله بهدف رابع عند الدقيقة 83 أحرزه مهاجمه فراس البريكان، لتستمر النتيجة حتى إعلان حكم المباراة صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، حقق الاتحاد التعادل الرابع له في الدوري، ورفع رصيده إلى 61 نقطة مستمرا في صدارة ترتيب الدوري، متقدما نقطة واحدة فقط في طريقه نحو تحقيق لقب الدوري، في حين حقق الفتح التعادل الثامن له، رافعا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن.