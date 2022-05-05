خرج فريق الباطن وضيفه الأهلي بالتعادل بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن ضمن لقاءات الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء قوة وندية من الفريقين تقدم الباطن أولاً عن طريق هدافه فابيو أبرو من ركلة جزاء (د: 29)، وفي الشوط الثاني أدرك الأهلي التعادل عن طريق كارلوس إدواردو من لعبة مقصية رائعة (د: 65)، وعاد الباطن للتقدم مجدداً بواسطة البديل عبدالعزيز العرياني (د: 78)، ليعود الأهلي مجدداً بإحراز هدف التعادل وجاء عن طريق البديل هيثم عسيري (د: 85)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وبهذه النتيجة يحقق الأهلي تعادله الـ11 في الدوري ويصل للنقطة 29 وفي المركز التاسع، فيما حقق الباطن تعادله الثامن ووصل للنقطة 26 وفي المركز الـ15.