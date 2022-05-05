انتفض فريق الاتفاق وألحق هزيمة ثقيلة بمضيفه التعاون برباعية دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في انطلاقة الجولة 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء سيطرة متبادلة من الفريقين وقبل نهاية الشوط الأول تحصل الاتفاق على ركلة جزاء ولكن أضاعها نعيم السليتي، والذي عاد في الشوط الثاني ليحرز الهدفين الأول والثاني لفريقه (د: 49، 61)، ومن ثم أحرز يوسف نياكاتي الهدف الثالث للاتفاق (د: 75)، وفي الوقت بدل الضائع نجح محمد الكويكبي من تسجيل ركلة الجزاء لفريقه الاتفاق ليحرز الهدف الرابع (د: 90+2).

وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه السادس ويصل للنقطة 27 ليبتعد قليلاً من مراكز الهبوط، فيما تلقى التعاون الخسارة العاشرة وتجمد رصيده عند النقطة 26 وفي المركز الخامس عشر وما قبل الأخير.