تنطلق لقاءات الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (الخميس) بإقامة لقاءين من العيار الثقيل للمتنافسين على الهروب من مراكز الهبوط، ففي بريدة يستضيف التعاون (المركز 13) نظيره الاتفاق (المركز 15) عند الساعة 7:20، وفي حفر الباطن يلتقي الباطن (المركز 14) فريق الأهلي (عاشر الدوري) وذلك عند الساعة 8:50.على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يبحث التعاون وضيفه الاتفاق عن الثلاث نقاط لتجديد آمالهما في البقاء في دوري المحترفين، إذ يحتل التعاون المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة حصدها من 5 انتصارات و11 تعادلا و9 خسائر وله من الأهداف 39 وعليه 42 هدفاً، أما فريق الاتفاق فإنه يدخل هذا اللقاء محتلاً المركز الخامس عشر ما قبل الأخير برصيد 24 نقطة حصدها من 5 انتصارات و9 تعادلات و10 خسائر وله من الأهداف 15 وعليه 34 هدفاً.ويعد فريق التعاون الأكثر استعداداً للقاء بعد خوضه تصفيات دوري أبطال آسيا رغم عدم تأهله لدور الـ16، ويبرز في الفريق حارسه البرازيلي كاسيو والمدافع كريستيان لوينداما والإسباني الفارو ميدران، وفي المقدمة يبرز المصري مصطفى فتحي والكاميروني ليندر تاوامبا، أما فريق الاتفاق فقد اكتفى بمعسكر إعدادي في دولة الإمارات الشقيقة وخاض عددا من اللقاءات الودية، ويبرز في الفريق حارسه رايس مبولحي والمدافع سعيد الربيعي وفيليب كيش ومحمد الكويكبي والسويدي روبن كوايسون.وعلي ملعب نادي الباطن، يخوض فريق الأهلي لقاء صعبا أمام صاحب الأرض والجمهور فريق الباطن ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز والابتعاد عن مراكز الخطر، لا سيما الأهلي الذي يحتل المركز العاشر برصيد 28 نقطة جمعها من 6 انتصارات و10 تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 33 وعليه 36 هدفاً، أما فريق الباطن فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن منافسه في لقاء الليلة وتمكن الباطن من الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 12 لقاء وله من الأهداف 24 وعليه 35 هدفاً.ورغم تقارب النقاط بينهما إلا أن الكفة تميل لصالح الأهلي الذي يبرز فيه مدافعه البرازيلي دانكلير بيراير ومهاجمه عمر السومة والبرازيلي كارلوس ادواردو وعبدالرحمن غريب، أما فريق الباطن فيبرز فيه حارسه مارتن كومبانيا وقلبا الدفاع ريناتو شافيز وماوريسيو انتونيو ومهاجمه فابيو ابرو.