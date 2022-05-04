ألحق فريق الفيحاء الخسارة الأولى للهلال في الدوري تحت مدربه العائد رامون دياز، بعد تغلبه عليه بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية في اللقاء المؤجل من الجولة ١٩ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد بداية اللقاء سيطرة هلالية وهدد مرمى الفيحاء مرتين عن طريق سالم الدوسري تصدى لهما الحارس ستويكوفيتش بقدمه للأولى، وبكلتا يديه للثانية، ورد الفيحاء بتسديدة للاعبه علي الزقعان ولكن كرته مرت بجوار القائم، ومن ركلة زاوية للفيحاء نفذها ألكسندر ترايكوفسكي وترجمها المدافع سامي الخيبري بقدمه في المرمى الهلالي كهدف أول للفيحاء (د: ٣٣).وفي الشوط الثاني، نشط الفيحاء هجومياً وتمكن الحارس الهلالي عبدالله المعيوف من التصدي لكرتين ولكن رامون لوبيز أحرز هدفاً للفيحاء وتم إلغاؤه من قبل الحكم ماجد الشمراني بعد العودة لتقنية الفيديو (د: ٥٧)، ورد ميشيل دلجادو بكرتين خطيرتين ولكنهما ذهبتا لركلة زاوية، وفي الوقت بدل الضائع كاد البديل أمادو موتاري أن يحرز هدفا لولا يقظة المدافع الهلالي جانغ هيون سو، لينتهي اللقاء بفوز الفيحاء بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الفيحاء الفوز الثامن ويقفز للمركز السادس برصيد ٣٣ نقطة، فيما تلقى الهلال الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند ٤٩ نقطة وفي المركز الثاني.وبهذه الخسارة تتضاءل حظوظ الهلال للحفاظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي إذ يحتاج للفوز في جميع لقاءاته القادمة بما فيها لقاؤه مع المتصدر الاتحاد مع تعثر الأخير في لقاءين بتعادل وخسارة على أقل تقدير.