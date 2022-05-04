غادرت أمس (الثلاثاء) بعثة المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة إلى القاهرة لإقامة معسكر إعدادي لمدة 15 يوماً سيخوض خلالها العديد من المباريات الودية، وذلك استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 20 إلى 26 مايو المقبل والتي تشارك فيها 6 منتخبات (السعودية، والبحرين، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، إضافة الى البلد المستضيف الكويت)، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ويتحصل على لقب البطولة الأكثر حصولاً على عدد مرات الفوز، وفي حال التعادل ينظر الى مجموع النقاط، وفي حال التعادل ينظر الى نسبة الأشواط، ومن بعدها نسبة نقاط الأشواط حسب نظام الاتحاد الدولي للكرة الطائرة. وكان أخضر الطائرة أقام معسكراً داخلياً في العاصمة الرياض بإشراف المدرب الصربي فلادن بروميتش ركز من خلاله على تدريبات لياقية وتكتيكية.وقد اختار الجهاز الفني 14 لاعباً للمعسكر الخارجي يتقدمهم قائد المنتخب أحمد البخيت، وموفق المطيري ونواف البخيت وعبدالله الزهراني ووليد العتيبي وعايض الدوسري وعمر النجراني وحسن الوثلان ومروان هوساوي ووسام الجهني ومازن المولد وحسين مريط ومنتظر عبدالباقي وضياء الخواهر.ويساعد المدرب الوطنيان إسماعيل خيبري وشريف الخليفة والصربي بويان (إحصائي)، ومدير المنتخب محمد الشراري، وأخصائي العلاج علي القحطاني.