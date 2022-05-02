أنهى المنتخب الأول لكرة السلة المعسكر الإعدادي الداخلي بالرياض استعداداً للمغادرة إلى دولة البوسنة قبل خوضه دورة الألعاب الخليجية في الكويت، إذ يتكون الجهاز الإداري والفني للمنتخب من يسار مختار مشرفاً والإداري عبدالكريم الهوساوي، فيما يشرف فنياً على الأخضر علي السنحاني، ومساعداه خلدون المولد وكريكور كركوريان، وأمير عيد (معد بدني)، وأخصائي العلاج الطبيعي سليم الشيخ.وتم اختيار 14 لاعباً للمعسكر، هم: (مرزوق المولد، محمد المرواني، أيوب الهوساوي، ناصر أبو جلاس، محمد الصقر، مثنى المرواني، فهد السالك، علي الشبيلي، مصعب قاضي، أسامة البرقاوي، همام حسين، ثامر محمد، أيمن المولد، سعد السبيعي).من جهته، أوضح مدرب المنتخب السعودي علي السنحاني أن المعسكر الخارجي هو استكمال للمعسكر الداخلي الذي أقيم في الرياض، ونتمنى أن يكون المنتخب في حالته البدنية والفنية بعد نهاية المعسكر للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية وتحقيق البطولة التي ستكون فرصة قوية لإعداد وتجهيز المنتخب قبل خوض نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم.مثمناً دعم وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة في تجهيز وإعداد المنتخب بالصورة المطلوبة، متمنياً تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرياضية في الوصول بالمنتخب إلى أعلى المستويات لكرة السلة السعودية خلال الفترة القادمة.