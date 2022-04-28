تعرض ممثل الوطن فريق الهلال للخسارة الأولى في دوري أبطال آسيا من أمام الريان القطري بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في ختام لقاءات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى لدوري الأبطال، كما خسر ممثل الوطن فريق الفيصلي من فريق السد القطري بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

في الرياض، خرج فريق الريان منتصراً على الهلال بهدفين دون مقابل ليرافقه لدور الستة عشر، وجاء هدفا الريان عن طريق كل من: جانغ هيون سو (بالخطأ في مرمى فريقه د: 5)، ويوهان بولي (د: 43)، وأضاع سالم الدوسري ركلة جزاء للهلال تصدى لها الحارس فهد يونس، وبهذه النتيجة يحافظ الهلال على صدارته للمجموعة برصيد 13 وحل الريان القطري ثانياً بذات الرصيد من النقاط، ليتأهلا معاً لدور الـ16.

وفي الدمام، خسر فريق الفيصلي من السد القطري بهدف دون مقابل وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب السد بيدرو ميغيل (د: 45+2)، ورغم الخسارة حافظ الفيصلي على صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط متفوقاً على ناساف الأوزبكي بفارق الأهداف ليتأهلا معاً لدور الستة عشر.