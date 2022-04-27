ضمنت الفرق السعودية ثلاثة مقاعد رسمياً في دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا وذلك قبل ختام دور المجموعات؛ إذ ساهمت نتائج المجموعات الثلاث التي لعبت مساء أمس الثلاثاء في وضوح معالم الفرق المتأهلة للدور الثاني عن مجموعات غرب آسيا.

ورغم فشل ممثل التعاون في التأهل بعد احتلاله المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط إلا أن باقي ممثلي الوطن تمكنوا من تجاوز دور المجموعات، إذ تصدر فريق الهلال فرق مجموعته الأولى وتصدر كذلك الشباب فرق مجموعته الثانية، ويتبقى فريق الفيصلي الذي تأهل رسمياً ويتبقى تحديد مركزه في المجموعة الخامسة ففوزه على السد القطري يؤهله كمتصدر للمجموعة أما خسارته وفوز ناساف الأوزبكي على الوحدات الأردني فسوف يتأهل الفيصلي كأفضل ثلاث ثواني في المجموعات الخمس.

وجاءت الفرق المتأهلة عن مجموعات غرب آسيا كالتالي: الهلال متصدر المجموعة الأولى ووصيفه الريان القطري، الشباب متصدر المجموعة الثانية، فولاد الإيراني متصدر المجموعة الثالثة ووصيفه شباب الأهلي الإماراتي، الدحيل القطري متصدر المجموعة الرابعة، الفيصلي وناساف الأوزبكي عن المجموعة الخامسة.