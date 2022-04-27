انتصر ممثل الوطن فريق الشباب على نظيره فريق الجزيرة الإماراتي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

شهد اللقاء سيطرة شبابية نتج عنها هدفا المباراة والتي جاءت عن طريق كل من: جون ماري (د: 68)، وباولينيو (د: 88)، لينتهي اللقاء بفوز الشباب بهدفين دون مقابل، وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الخامس ويصل للنقطة 16 ويتأهل رسمياً لدور الـ16.

وفي اللقاء الآخر لذات المجموعة، تمكن فريق مومباي سيتي الهندي من هزيمة القوة الجوية العراقي بهدف دون مقابل، ليقفز الفريق الهندي للمركز الثاني برصيد 7 نقاط ويغادر البطولة مع فريق القوة الجوية الذي احتل المركز الثالث بذات الرصيد، فيما يتذيل فريق الجزيرة الإماراتي فرق المجموعة برصيد 4 نقاط.