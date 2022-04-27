ودع ممثل الوطن فريق التعاون دوري أبطال آسيا، بعد خسارته الثقيلة من باختاكور الأوزبكي بخمسة أهداف لأربعة في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.شهد اللقاء بداية قوية لفريق التعاون تمكن من خلاله من إحراز هدف مبكر عن طريق يزيد البكر (د: 14)، ولكن الفريق الأوزبكي عاد للقاء وبقوة مستغلاً الأخطاء الدفاعية ليحرز ثلاثة أهداف جاءت عن طريق كل من: عباسبيك فايزوليف (د: 22)، وعزيزبيك تورغونباييف (د: 31)، وصابرخديجيف ساردور (د: 32)، وفي الشوط الثاني عاد التعاون للمباراة عن طريق نجمه سميحان النابت بإحرازه هدفين (د: 51، 60)، ولكن باختاكور تمكن من إحراز رابع أهدافه عن طريق ميرجاكون (د: 78)، ليدرك التعاون التعادل مجدداً عن طريق حسن العمري (من ركلة جزاء 83)، وبعد ثلاث دقائق فقط أحرز الفريق الأوزبكي الهدف الخامس عن طريق إيرقاشوف (د: 86)، لينتهي اللقاء بفوز باختاكور الأوبكي بخمسة أهداف مقابل أربعة.وفي اللقاء الآخر، سحق فريق الدحيل القطري نظيره سباهان الإيراني بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل الدحيل لدور الستة عشر متصدراً للمجموعة الرابعة، فيما حل التعاون ثانياً برصيد 7 نقاط ليغادر البطولة.