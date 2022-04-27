قال المدير الفني لفريق الريان كوردوفا، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي أمامنا مباراة صعبة جداً سنواجه الهلال أقوى فريق في المجموعة وآسيا بشكل عام، ولكننا نؤمن بحظوظنا وسنبذل كل ما لدينا للحصول على بطاقة التأهل، وغداً فرصتنا وسنحاول بكل ما بوسعنا أن نتفوق على الهلال الذي يعتبر أقوى الفرق، وهدفنا الرئيسي هو اللعب بالطريقة التي تسمح لنا بالتأهل والهلال فريق قوي ولديه أفضل لاعبي المنتخب السعودي وأكثر الفرق لاعبوه يشاركون مع المنتخب ونحن نعلم ذلك.وأضاف مدرب فريق الريان: الفريق واجه مشكلات في المباراة الأولى بالاستحواذ على الكرة أمام الهلال حيث استحوذ الهلال على الكرة لذلك سنحاول السيطرة على الكرة وعدم السماح للاعبي الهلال بالسيطرة على المباراة وتحقيق النتيجة التي تؤهلنا للدور المقبل من البطولة.ويلتقي الهلال أمام الريان القطري غدًا (الأربعاء) ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022.ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة مقابل 10 نقاط للريان و5 للشارقة، في حين بقي رصيد الاستقلال خالياً من النقاط. حيث ضمن الهلال التأهل إلى دور الـ16.‫أُرسلت من الـ iPhone