أكد مدرب ⁧‫الهلال⁩ دياز أن فريقه جاهز لمواجهة الريان، ونريد أن نختتم مشاركتنا في دور المجموعات بشكل لائق.وأضاف: «سنلعب المباراة والفريق مكتمل العناصر، وذلك لتجهيز الفريق لاستكمال الموسم الرياضي بالشكل المطلوب». وعن عملية التدوير التي ينتهجها مع الفريق أجاب: «راضٍ عنها لأنها حققت لنا فائدة إيجابية بإراحة الكثير من العناصر والابتعاد عن الإرهاق والإصابات التي قد يتضرر منها الفريق». وأختتم حديثه بقوله: «سندخل المباراة لتحقيق النقاط وعودة الفريق لتحقيق الانتصارات».