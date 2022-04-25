شارك عدد من نجوم الكرة السعودية في تحدي النجوم الذي أقيم مساء أمس الأول في أحد ملاعب مدينة مكة، وحضر المواجهة التي جمعت أساطير كروية ونخبة من نجوم الكرة السعودية جمع غفير من الجماهير الرياضية التي حرصت على متابعة اللقاء والتفاعل مع الجمل الاستعراضية من النجوم المشاركة في اللقاء الذي دعا له نجم الاتحاد السابق محمد نور، وسامي الجابر، وحسين عبدالغني، وحمزة إدريس، وسعيد العويران، وحاتم خيمي، ونايف هزازي، ونايف القاضي، ورئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي.وانتهى العرس الكروي الذي أقيم لمحبي كرة القدم في المنطقة الغربية على وجه العموم وأهالي مكة خصوصا بنتيجة هدفين مقابل هدف، وشهد لمسات كروية ساحرة في صناعة اللعب من محمد نور، وهاتريك من نايف هزازي، وهدفا ذكيا من سامي الجابر.