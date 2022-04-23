فرط ممثل الوطن فريق التعاون في صدارة المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا بعد أن أنهى الشوط الأول متقدماً على المتصدر الدحيل القطري بثلاثة أهداف لهدف، وفي الشوط الثاني قلب الدحيل النتيجة لينتصر بأربعة أهداف لثلاثة وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الخامسة لأبطال آسيا.شهد اللقاء قوة وندية من الفريقين تقدم الدحيل أولاً عن طريق كريم بوضياف (د: 10)، وقلب التعاون النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بإحراز ثلاثة أهداف عن طريق كل من: ليندر تاوامبا (هدفين 21، 36)، حسن العمري (د: 25)، وفي الشوط الثاني عاد فريق الدحيل وتمكن لاعبوه من إحراز ثلاثة أهداف جاءت عن طريق كل من:أادميلسون جونيور (هدفين 58، ومن ركلة جزاء 84)، المعز علي (د: 87)، لينتهي اللقاء بفوز الدحيل بأربعة أهداف لثلاثة.وبهذه النتيجة يحقق الدحيل فوزه الرابع ويصل للنقطة 12 ويتأهل رسمياً لدور الستة عشر بعد تصدره لفرق المجموعة، فيما تجمد رصيده عند 7 نقاط وفي المركز الثاني.وفي اللقاء الآخر، انتصر سباهان الإيراني على باختاكور الأوزبكي بهدفين لهدف، ليحتل الفريق الإيراني المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأوزبكي جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.