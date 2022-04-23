قال المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز، إن عبدالله عطيف لاعب كبير يعرفه منذ الفترة السابقة التي أشرف فيها على الفريق، مضيفا: «لا أرغب بالمخاطرة به بعد عودته من الإصابة، وسنعطيه المزيد من الوقت قبل منحه الفرصة التي هو يستحقها بكل تأكيد».جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمواجهة المرتقبة مع فريق الشارقة الإماراتي اليوم السبت على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.وقال دياز إن نجاح فريقه في الفترة الماضية يعود إلى عمل إدارة النادي، مشيرًا إلى عودة مهاجم الفريق المالي موسى ماريغا والبرازيلي ماثيوس بيريرا للتشكيلة في مباراة الغد (اليوم).وحول حساباته للمباراة قال دياز: «هي مباراة مهمة وسنحاول من خلالها مواصلة سلسلة الانتصارات لضمان البقاء في المركز الأول، ونعرف جيدًا أن الشارقة لديه فرصة للتأهل ولا أعرف تفكير المدرب، ولكن إن أرادوا النقاط الثلاث فسيهاجمون، ونحن مستعدون لذلك»، متوقعا أن يغير مدرب الشارقة أسلوبه، وأن يلعب بشكل هجومي لحاجته للفوز في المباراتين الأخيرتين، ولكن بالنسبة للهلال فيجب أن يلعب بنفس الأسلوب والرغبة والتركيز لمواصلة الانتصارات.وتابع: «سنخوض مباراة نبحث خلالها عن الانتصار، لأننا نسعى للحصول على المركز الأول في المجموعة».وبسؤاله عن احتمالية إراحة بعض النجوم غدا، تابع: «حتى لو أرحت بعض الأسماء هناك البديل المميز، غداً مثلا سيعود لنا ماريجا وبيريرا مع تواجد إيجالو وهذا بالتأكيد أمر إيجابي جداً» مكملا: «نجاح الفريق يحسب للمنظومة كاملة ابتداء من عمال النادي، وانتهاء باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية».وتعليقا على تأخر مباريات دور الستة عشر قال دياز: «ليس بيدنا هذا الأمر، كل ما علينا ان نتأقلم مع ما يضعه مسؤولو الاتحاد الآسيوي من روزنامة، الأهم اننا تأهلنا وحينذاك سيكون لكل حادث حديث».وختم المدرب الأرجنتيني حديثه بالقول: «السعودية ستواجه منتخب بلدي الأرجنتين، وبسبب الهلال سأكون متعاطفاً مع المنتخبين، وأتمنى أن تنتهي المباراة بالتعادل».من جهته، اعتبر صانع الألعاب البرازيلي ماثيوس بيريرا أن مواجهة الغد مع فريق الشارقة تعد من المباريات الصعبة والتنافسية في البطولة، وقال: «نحن متحفزون وجاهزون لتقديم ما لدينا، ونهدف بعد ضمان تأهلنا للمحافظة على المركز الأول، وسنسعى من أجل ذلك».وعن انطباعه حول شهر رمضان، قال إنه تعايش معه، وهو يشكل بالنسبة له ثقافة جديدة، مضيفا: «دائما نحتاج بعض الوقت للتأقلم، وهذا لن يؤثر على جودة لعبنا على أرض الملعب».